Mogelijk regionale hittegolf op komst: zuiden tikt 32 graden aan

Weerbericht

Vandaag, 09:41

Nederland stevent af op uitzonderlijk warm meiweer en in het zuiden dreigt zelfs een regionale hittegolf. Vrijdag werden daar al de eerste tropische temperaturen van het jaar gemeten en ook maandag en dinsdag loopt het kwik op tot boven de 30 graden. Daarmee kan het de eerste regionale hittegolf in mei worden sinds 1998.

Maandag is het volop zonnig en droog, met temperaturen van 27 graden in het noorden tot lokaal ruim 30 graden in het zuiden.

Dinsdag wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm en in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden of nog iets hoger. We kunnen daar dan spreken van een regionale hittegolf.

Wanneer sprake van een hittegolf?

Voor een (regionale) hittegolf is het volgende nodig: een zomerse reeks van vijf dagen met temperaturen van ten minste 25 graden, waarvan er drie tropisch moeten zijn. Die reeks begon afgelopen vrijdag in het zuiden van het land met de eerste zomerse temperaturen van minimaal 25 graden. Op zaterdag volgden de eerste tropische temperaturen, met zelfs 31 graden op weerstation Ell.

Woensdag wordt het tijdelijk wat koeler, al blijft het zonnig en droog.

Het volledige weerbericht vertelt meteoroloog Stefan van der Gijze in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

