Nazomer voorbij: buien, wind en frissere dagen voor de boeg

Na een warme nazomerdag is het weerbeeld zondag compleet anders. Het KNMI heeft voor de noordwestkust code geel afgegeven vanwege zware windstoten die oplopen tot wel 95 kilometer per uur. Vanochtend is het stormachtig en guur. De wind komt eerst uit het westen, maar draait later naar het noordwesten en neemt langzaam af in kracht.

Met die wind wordt frisse lucht vanaf de Noordzee het land ingeblazen. Daardoor wordt het vandaag niet warmer dan zo’n 16 graden. Het is bewolkt met af en toe regen of een losse bui. In de loop van de middag klaart het in de kustregio’s wat vaker op en kan de zon zich laten zien.

Herfst begint officieel

Maandag gaat de herfst officieel van start. Dat is het moment dat de zon recht boven de evenaar staat en dag en nacht ongeveer even lang duren. Dat gebeurt niet elk jaar precies op dezelfde dag, omdat een jaar eigenlijk nét iets langer duurt dan 365 dagen.

De eerste herfstdag ziet er redelijk uit: grotendeels droog, soms wat zon en hooguit een enkele bui. Wel blijft het fris, met maxima tussen de 15 en 17 graden en een matige tot vrij krachtige noordelijke wind.

Nieuwe buien op komst

Dinsdag trekken vanuit het noorden opnieuw buien het land binnen. Vanaf woensdag lijkt het rustiger te worden met vaker droge perioden en geregeld zon. Warmer wordt het niet: in de nachten kan de temperatuur zelfs terugvallen tot rond de 5 graden.