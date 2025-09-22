Astronomische herfst begint met fris en wisselvallig weer

Het begin van de week én van de astronomische herfst verloopt wisselvallig en koel in Nederland. We krijgen te maken met periodes waarin zon en buien elkaar afwisselen. Daarbij kan het ook nog flink waaien.

Maandagochtend liet de zon zich af en toe zien, maar in het zuidwesten vielen ook buien. Vooral in het zuidoosten bleef het bewolkt. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af, al kan in het noordwesten opnieuw een bui vallen. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noorden.

Begin van de astronomische herfst

Vanavond om 20.19 uur start de astronomische herfst officieel. Op dat moment staat de zon precies boven de evenaar. Daarna wordt de nacht fris: in het oosten kan de temperatuur dalen tot rond de 5 graden. In het westen en noorden vallen enkele buien, terwijl het landinwaarts grotendeels droog blijft. De wind is aan zee krachtig, in het binnenland slechts zwak.

Dinsdag krijgen we opnieuw een mix van zon en wolken. In het noorden en noordwesten kan een bui vallen, maar verder blijft het meest droog. De temperatuur stijgt naar 16 tot 18 graden. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig tot vrij krachtig.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Rustiger weer

De rest van de week houdt een hogedrukgebied boven Scandinavië het weerbeeld in Nederland rustig. Storingen uit Midden-Europa zorgen soms voor extra bewolking, vooral in het zuidoosten. Veel regen wordt niet verwacht.

De middagtemperatuur blijft de komende dagen tussen de 15 en 18 graden. Daarmee zet de herfst gematigd in, met frisse nachten en een noordoostelijke tot oostelijke wind die stevig kan doorstaan.