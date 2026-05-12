Lente blijft kwakkelen met buien, wind en lage temperaturen

Wie hoopte op zacht en warm lenteweer, komt dinsdag bedrogen uit. In de ochtend wisselen zonnige momenten en lichte buien elkaar af, vooral in het westen en midden van het land. In de middag blijft het op veel plekken tijdelijk droog, al schuift er vanuit het westen steeds meer bewolking binnen. Later op de dag kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Met temperaturen tussen de 12 en 14 graden voelt het fris aan voor half mei.

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag trekken opnieuw enkele buien over het land. Vanuit het westen ontstaan tussendoor wel bredere opklaringen. De temperatuur zakt naar 5 tot 8 graden. Aan de kust staat nog een stevige wind uit het westen tot noordwesten.

Kans op onweer

Woensdag blijft het wisselvallig, met geregeld buien en af en toe zon. Bij sommige buien kan onweer ontstaan en lokaal zijn windstoten mogelijk. Veel warmer wordt het niet: ook woensdag blijft het bij 12 tot 14 graden.

Beeld: Harmen Kampinga