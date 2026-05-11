Koud, nat en harde wind: lenteweer krijgt flinke terugval

De lente laat deze week een heel andere kant zien. Vooral maandagavond wordt het flink onstuimig aan de noordkust, waar zware windstoten tot 80 kilometer per uur mogelijk zijn. Daar geldt code geel. Overdag trekken buien en bewolking van noordwest naar zuidoost over het land, met tussendoor af en toe wat zon. Veel warmer dan 12 graden wordt het niet.

Ook de komende dagen blijft het fris voor de tijd van het jaar. Er vallen geregeld buien, lokaal met onweer of hagel. Pas richting het weekend lijkt het weer rustiger te worden. Dan stijgt de temperatuur langzaam en kan het zondag regionaal weer 18 graden worden.