Onweersbuien met hagel op komst: code geel voor het hele land

Het KNMI heeft voor donderdagmiddag code geel afgekondigd vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten. De waarschuwing geldt van 13.00 tot 18.00 uur in het hele land.

Volgens het weerinstituut kunnen de buien stevig uitpakken, vooral in het noorden en oosten van het land. Het KNMI adviseert bij dit soort omstandigheden onder meer uit de buurt te blijven van open water en velden, niet onder bomen te schuilen en op de weg extra afstand te houden.

Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer last kan krijgen van de weersomstandigheden. Hierdoor kan de avondspits drukker verlopen dan normaal.