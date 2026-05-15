Eerst regen en onweer, maar warmer weer komt eraan

Opnieuw een dag met weinig zon en buien die over het land trekken. Vooral in het westen en noorden overheerst de bewolking, al breekt af en toe ook de zon door. In de loop van de middag wordt het ook in het zuidoosten natter en kan lokaal onweer ontstaan. In het noordwesten kan het langere tijd regenen. Het wordt 11 tot 13 graden.

Ook in het weekend blijft het wisselvallig, maar de buien zijn minder actief dan vrijdag. Er komen meer droge perioden en vooral zaterdag laat de zon zich vaker zien. De temperatuur loopt langzaam op: zaterdag wordt het 12 tot 15 graden, zondag stijgt het kwik naar 15 tot 17 graden.

Volgende week lijkt het weer verder te verbeteren, vertelt weervrouw Laura Osinga in bovenstaande video.