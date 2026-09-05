Na wisselvallig weer keert de zomer terug: gemiddeld tot 26 graden

Na een paar herfstachtige dagen kan Nederland zich opmaken voor een warm en zonnig nazomerweekend. Zaterdag begint nog met enkele buien in het noorden, maar in de middag wordt het overal droog en breekt de zon door. Het wordt rond de 20 graden, met langs de kust een matige tot krachtige westenwind. De dagen daarna stijgt het kwik weer richting zomerse waarden.

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In de avond verdwijnen de meeste wolken en volgt een vrij heldere nacht. Landinwaarts kan het flink afkoelen tot ongeveer 7 graden en staat er weinig wind.

Warmte komt terug

Zondag krijgt de nazomer echt de ruimte. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Door een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden.

Maandag wordt de warmste dag van deze periode. Met geregeld zon wordt het 24 graden in het noorden en kan het zuiden zelfs 28 graden aantikken. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

Wil je weten of we aankomende week ook nog kunnen genieten van het nazomerweer? Weerman Stefan vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Ton Wesselius, Roelofarendsveen