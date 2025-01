Naar buiten op deze bijzonder zachte winterdag? Paraplu mee!

De kans op een nat pak is groot aan het begin van de week. Vooral maandagochtend trekt er flink wat regen over het land, met lokaal zelfs onweer. Maar, zoals het gezegde luidt: na regen komt zonneschijn. Aan het einde van de week keert de zon namelijk een beetje terug.

Maandag begint met veel regen, en in het noordwesten is er kans op zware windstoten tot wel 75 kilometer per uur. Tussen de buien door breekt de zon even door, en in het zuidwesten wordt het later op de dag droog.

In de middag is het grotendeels droog, met hier en daar nog een bui. De zon laat zich regelmatig zien, en met temperaturen tussen de 9 en 12 graden voelt het als een zachte winterdag. De maandagavond sluit af met een mix van enkele buien, opklaringen en een stevige zuidwestenwind.

Verbetering in aantocht

Wie dinsdag naar buiten gaat, kan nog steeds rekenen op een wisselvallig weerbeeld. De lucht is bewolkt, de buien blijven aanhouden en lokaal is er opnieuw kans op onweer. De harde wind zet door, en met een zachte 9 graden blijft het relatief warm voor de tijd van het jaar.

De rest van de week blijft het weer wisselvallig. Woensdag waait de harde wind nog flink door, maar vanaf donderdag lijkt er wat rust te komen. Zonliefhebbers kunnen zich verheugen op het weekend, wanneer de zon vaker tevoorschijn komt. De temperatuur zakt iets, tot rond de 6 graden, wat ideaal is voor een frisse winterwandeling.