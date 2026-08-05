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Na tropennacht wordt het aangenamer, zondag keert de hitte terug

Weerbericht

Vandaag, 07:09

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Na opnieuw een tropennacht, waarbij de temperatuur op veel plaatsen niet onder de 20 graden kwam, wordt het vanaf woensdag iets aangenamer. Door een aantrekkende zuidwestenwind stroomt vanaf zee minder warme lucht het land binnen.

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De dag begint warm. Naast wolkenvelden laat ook de zon zich geregeld zien. Lokaal kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 24 graden op de Waddeneilanden en lokaal 28 graden in Limburg.

Zondag weer tropisch

In het weekend loopt de temperatuur opnieuw op. Zondag kan het landinwaarts weer tropisch warm worden, met temperaturen van 30 graden of hoger.

Op bovenstaande video vertelt meteoroloog Dennis Wilt je meer

Door Redactie Hart van Nederland
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