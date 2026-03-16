Na regen komt zonneschijn: temperaturen lopen op tot 18 graden

Weerbericht
Vandaag, 09:41
Na een periode met regen laat de zon zich deze week weer vaker zien. Langzaam maar zeker komen de zonnestralen onze kant op. Ook de temperatuur loopt geleidelijk op, met later in de week mogelijk maxima tot 18 graden.
De paraplu kan nog niet meteen de kast in. Maandag trekken er nog enkele buien over het land, maar vanuit het westen wordt het al droger en breekt de zon vaker door. Naarmate de week vordert, krijgt de zon steeds meer ruimte en stijgen ook de temperaturen verder.
Kortom: een goede week voor lenteachtig weer. Hoe warm het waar precies wordt, vertelt Hart van Nederland-meteoroloog Dennis Wilt in de video boven dit artikel.
