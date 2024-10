Na onstuimige herfstdag krijgen we dit weekend stabiel en warmer weer

Het weerbeeld is donderdag een stuk rustiger dan woensdag. De restanten van ex-orkaan Kirk trokken woensdag over Nederland, wat lokaal in Zuid-Limburg tot wel 40 mm neerslag opleverde. Donderdag blijft het echter minder nat, hoewel het nog steeds onstuimig is en fris voor de tijd van het jaar.

In de ochtend trekt een buienlijn van west naar oost over het land, met kans op stevige plensbuien. Vanuit het westen klaart het geleidelijk op en laat de zon zich af en toe zien. De wind is in de ochtend stevig, vooral aan de kust, waar windkracht 6 tot 7 wordt bereikt en uitschieters tot bijna windkracht 8 mogelijk zijn. Zware windstoten of storm worden echter niet verwacht. In het binnenland neemt de wind af tot matig. De temperaturen zijn aan de koele kant: het wordt slechts 13 tot 14 graden.

In de middag wordt het niet veel warmer, met 13 graden in Noord-Holland tot 15 graden in Limburg. Aan de kust neemt de wind wat af, maar blijft vrij krachtig. Tussen de buien door krijgen we wat meer zon, al blijft het grotendeels bewolkt.

Stabiel weekendweer en hogere temperaturen

Vrijdag brengt rustiger weer door de invloed van een hogedrukgebied. Op de meeste plekken blijft het droog en komt de zon geregeld tevoorschijn. Ook neemt de wind verder af. Dit rustige weer houdt het weekend aan, met overdag temperaturen rond de 14 graden. 's Nachts kan het lokaal zelfs tot het vriespunt afkoelen, wat mogelijk zorgt voor de eerste vorst aan de grond dit seizoen.

Volgende week slaat het weer om: het wordt wisselvalliger, maar ook aanzienlijk warmer. Afhankelijk van de windrichting kan de temperatuur oplopen tot zo’n 20 graden.