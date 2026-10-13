Na grijze dag wordt het uitzonderlijk zacht: tot 21 graden

We zien dinsdag een heel ander weerbeeld dan de dag ervoor. Het wordt namelijk een grijze, sombere dag met veel bewolking en af en toe lichte regen. Maar er is goed nieuws voor zonliefhebbers: de komende dagen wordt het zonnig najaarsweer en kan de temperatuur zelfs oplopen tot 21 graden. Dat meldt weervrouw Laura Osinga.

Dinsdag laat de zon zich nauwelijks zien. Vooral in de middag kan er wat lichte regen vallen en trekt de wind aan tot windkracht 4 à 6. Koud wordt het niet, met temperaturen tussen de 16 en 20 graden. In het zuidwesten is het het warmst. Later op de dag klaart het vanuit het westen op en kan de zon nog even doorbreken.

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Donderdag mogelijk 21 graden

De dagen daarna ziet het weer er een stuk vriendelijker uit. Er is veel ruimte voor de zon en de temperatuur ligt rond 16 tot 18 graden. Donderdag wordt het zelfs uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur kan dan oplopen tot 18 à 21 graden.

Vrijdag slaat het weer opnieuw om. Op bovenstaande video vertelt Osinga je daar meer over.