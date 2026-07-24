Na bewolkte start volgt warm en overwegend droog weekend

De dag begint op veel plaatsen met bewolking. In de noordelijke helft van het land kan uit die bewolking af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht.

In de middag blijft het overal droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. De temperatuur loopt op naar 22 tot 26 graden. De hoogste temperaturen worden verwacht in het zuiden van het land. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is boven land zwak. Langs de kust staat een matige wind, kracht 3.

Zaterdag zomers warm, zondag kans op buien

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In het binnenland daalt de temperatuur naar ongeveer 12 of 13 graden. Aan de kust blijft het met ongeveer 16 graden iets warmer.

Zaterdag is er veel ruimte voor de zon en blijft het overal droog. Af en toe trekken enkele wolkenvelden over. De temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden in het noordwesten. In het binnenland wordt het op veel plaatsen zomers warm, met maxima tot 28 graden in het oosten en zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Op zondag neemt de kans op buien toe. De temperatuur komt uit rond 22 graden.

Tropische temperaturen

Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer. Er wordt veel zon verwacht en de temperatuur loopt verder op. In de loop van volgende week neemt de kans op tropische temperaturen toe, vooral in het oosten en zuiden van het land.