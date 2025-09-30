Mooie plaatjes: Bolsward bedekt door dikke deken van mist

De dag begon dinsdag op veel plaatsen in het noordoosten van het land mistig. Het KNMI waarschuwde weggebruikers zelfs met code geel voor dichte mist. Maar waar de mist automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hinder opleverde, zorgde hij ook voor mooie plaatjes.

Zo lag het Friese Bolsward om 10.00 uur nog onder een dikke deken van mist. Op de beelden zijn onder meer de A7, windmolens, de kerktoren en het voormalige stadhuis van Bolsward te zien.

De mist is aan het eind van de ochtend weggetrokken.