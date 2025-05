Zomers warm en veel zon, maar Limburg krijgt volle laag met plaatselijk noodweer

De zomer lijkt zaterdag flink los te barsten. De zon laat zich volop zien, al kunnen er wat sluierwolken voorbij drijven. Het is goed insmeren geblazen, want de zonkracht loopt op tot 7. Daarmee kun je al in een kwartier verbranden.

Vanaf halverwege de middag wordt het spannend in het zuiden van Limburg. Daar kunnen zware onweersbuien losbarsten, met hagelstenen zo groot als knikkers en windstoten die takken doen knakken. In korte tijd kan er tot 40 millimeter regen vallen. In de heuvels dreigt zelfs modderoverlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor deze buien.

Zomerse dag in groot deel van het land

Qua temperatuur loopt het vandaag flink op. Op de Wadden blijft het nog redelijk met zo’n 22 graden, maar in het zuidoosten van het land tikt het kwik de 28 graden aan. Daarmee is het zomers warm, en dat houdt ook ’s avonds nog even aan.

De nacht verloopt zwoel. In Limburg, Brabant en de Achterhoek blijft de kans op onweer aanwezig, al zijn die buien meestal minder heftig dan eerder op de dag. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden in het zuidoosten tot 13 graden in het noordwesten.

Zondag keert de rust terug. Een frisse zuidwestenwind blaast de warmte het land uit. Met 18 graden aan zee en 23 in het binnenland is het weer iets koeler. Vooral in het westen is de zon goed te zien, in het oosten kan nog een enkel buitje vallen.

Volgende week van zonnig naar tropisch en wisselvallig

Maandag blijft het wat kwakkelen, met zon en stapelwolken en lokaal een bui. Dinsdag is het opnieuw zomers warm met 25 graden, maar opnieuw dreigt dan onweer. Richting volgend weekend kan het weer wat warmer worden, al blijft het wisselvallig.