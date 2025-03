Van nachtvorst naar lenteweer: temperaturen stijgen snel

Na een frisse nacht met op veel plekken lichte vorst, begint de dag voor velen met een ijskrabber in de hand. Plaatselijk komt nog wat mist voor, maar die verdwijnt al snel. Daarna kan Nederland zich opmaken voor een zonnige lentedag met oplopende temperaturen.

De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en brengt zachte lucht met zich mee. Hierdoor wordt het nog iets warmer dan gisteren, met in het binnenland temperaturen rond de 15 graden. Langs de westkust, het IJsselmeer en op de Waddeneilanden voelt het door de wind wat frisser aan, dat komt doordat die wind over het koude water waait waardoor het afkoelt. Maar niet getreurd, ook op die plaatsen is de zon overwegend aanwezig.

In de avond en nacht blijft de lucht helder, waardoor het snel afkoelt. De temperatuur daalt opnieuw richting het vriespunt. In de kustgebieden kan lokaal weer mist ontstaan, maar die lost in de ochtend vlot op. Vervolgens breekt opnieuw de zon door en kan het kwik plaatselijk zelfs oplopen tot 18 graden.

Lenteweer blijft aanhouden

Het zonnige lenteweer houdt voorlopig aan. Tot en met het weekend blijft het droog en schijnt de zon volop, afgewisseld met enkele sluierwolken. De nachten blijven fris, maar overdag wordt het steeds warmer. In sommige delen van het land kan het kwik zelfs de 20 graden aantikken.

Beeld: Geurt van Roekel, Amsterdam