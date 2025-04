Lente barst los: vrijdag lokaal 23 graden verwacht

De lente laat zich van haar beste kant zien. Donderdag én vrijdag stijgt de temperatuur naar ongekend hoge waarden voor begin april, met vrijdag zelfs kans op 23 graden. Maar in het weekend slaat het weer om.

Donderdagochtend begint fris, vooral in het noordoosten waar het net boven het vriespunt is. Toch warmt het snel op. Aan het eind van de ochtend is het op de meeste plekken al 15 tot 18 graden, en in de middag tikt de temperatuur zelfs de 20 graden aan. Alleen op de Wadden blijft het wat frisser door de oostenwind die over het koude zeewater blaast. Diezelfde wind is wel minder krachtig dan op woensdag.

Vrijdag nóg warmer, daarna flink koeler

Vrijdag wordt het nog wat warmer, met op sommige plekken in het binnenland temperaturen tot wel 23 graden. En dat terwijl 13 graden normaal is voor deze tijd van het jaar. Het blijft daarbij de hele dag droog en zonnig.

Maar het mooie weer houdt geen stand. In het weekend draait de wind naar het noordoosten en stroomt koelere lucht het land binnen. Zaterdag wordt het nog zo'n 15 graden, maar op zondag zakt het kwik naar maximaal 13 graden. De zon laat zich wel af en toe zien, al komen er ook wolkenvelden voorbij.

Na het weekend blijft het droog en rustig, met veel zon en temperaturen rond de 14 graden.