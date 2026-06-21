Langste dag van het jaar, op Vaderdag, start met buien maar eindigt met zon

Het is vandaag 21 juni en dat betekent dat de zomer begint. Om precies te zijn om 10:24 uur, want het is vandaag de langste dag. Vanochtend vallen er in het oosten eerst nog een paar buien, maar die trekken snel naar Duitsland weg. Uiteindelijk is er de rest van de dag flink wat ruimte voor de zon.

De temperatuur ligt in het noorden tussen de 22 en 24 graden, maar in het midden en zuiden wordt het 29 tot 32 graden, gewoon dus weer tropisch. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten.

Zakken

Vanavond en vannacht is het overal droog en komen er een paar wolkenvelden voor, vooral in het noorden en oosten. De temperatuur zakt naar 16 tot 20 graden, de hoogste temperaturen in het zuidoosten. Maandag wordt het daar ook het warmst, lokaal 32 graden.

In het noorden is het een stuk aangenamer met maximaal 21 tot 24 graden. Aan zee waait het soms vrij krachtig uit het noordoosten. In het binnenland staat er een zwakke wind. Verder is er veel zon en blijft het droog.

35 graden

De komende dagen loopt de temperatuur weer steeds verder op. Op grote schaal wordt het ruim 30 graden in het binnenland. De warmste dag van de week wordt vrijdag met lokaal in het zuidoosten temperaturen zelfs boven de 35 graden.

Daarbij is er veel ruimte voor de zon. Vanaf zaterdag neemt de kans op onweer toe en lijkt het iets minder heet te worden.