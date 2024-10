Lange tijd code geel om mist maar daarna... grijs weer

Vooral weggebruikers opgelet: deze woensdagochtend is het goed mistig in het land. Het KNMI heeft tot 11.00 uur code geel afgegeven voor heel het land, met uitzondering van het Waddengebied en Zeeland. Maar als de mist eenmaal weg is staat ons een mooie dag te wachten, toch? Helaas: het blijft erg grijs.

Het zuiden van het land zal later op de ochtend nog wel wat zon krijgen en als in de rest van het land de mist ook weggetrokken is, komt daar bewolking voor terug. Met name in het noordoosten is het grijs en grauw, pas later in de middag breekt daar wat zon door. Onder het wolkendek bereikt de temperatuur krap de 15 graden, in de zon 17.

Komende avond en nacht zijn er opklaringen en is er in het noorden opnieuw kans op mist en lage bewolking.

Warmterecord

Maar dan de donderdag: de zon breekt dan bijna overal goed door. Wederom heeft het noorden van het land nog even het nakijken, want daar blijft de bewolking wat langer hangen. Maar ook daar komt het goed en komt de zon meer en meer tevoorschijn. Dat alles gaat plaatsvinden bij een temperatuur van 15 tot 17 graden.

Vrijdag hebben we mogelijk een warmterecord te pakken. Die dag is er namelijk veel zon, met later in het zuiden wel wat bewolking en lokaal een regenbuitje. Maar met mogelijk 19 graden is het nog nooit zo warm geweest op 25 oktober. In 1953 tikte het kwik in De Bilt 18 graden aan. Daar kunnen we nu dus een graad overheen gaan.

Weekend

Tot slot het weekend: Zaterdag is het iets bewolkter en ook komt er dan wat regen aan. Zondag is er ook zo'n mix te zien qua weer, en met 14 graden is het verstandig om dan toch echt een jas aan te trekken mocht je naar buiten gaan voor een wandeling.