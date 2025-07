Code geel voor onweer en hagel: dit is wanneer het bij jou losgaat

De zondagochtend begon nog vrij rustig met zon en hier en daar wat lichte regen, maar vanaf vanmiddag draait het weer volledig om. Vanuit het zuiden trekken stevige onweersbuien het land binnen, met kans op hagel, windstoten en flink wat regen in korte tijd. Het KNMI heeft voor bijna heel Nederland code geel afgegeven.

In Zeeland, Brabant, Limburg en Zuid-Holland geldt code geel tussen 15.00 en 18.00 uur. In Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Flevoland en Overijssel blijft de waarschuwing van kracht van 15.00 uur tot 20.00 uur. Verder noorderlijk, in Friesland, Drenthe en Groningen, waarschuwt het KNMI tussen 16.00 en 22.00 uur voor gevaarlijk weer.

KNMI kondigt code geel af bij plaatselijke onweersbuien waarbij sprake kan zijn van één of meer risicovolle weersomstandigheden. Daarbij gaat het concreet om windstoten vanaf 60 kilometer per uur, hagelstenen tot twee centimeter groot, of hevige regenval waarbij er in korte tijd meer dan 30 millimeter per uur naar beneden komt.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Eerst nog een aangename zomerdag

Meteoroloog Laura Osinga verwacht dat het vóór de buien nog opwarmt tot 22 graden aan zee en zo’n 25 graden in het binnenland, maar aan de achterkant van de buien draait de wind naar het zuidwesten en komt er minder warme lucht binnen.

Na vandaag blijft het wisselvallig. De hele komende week vallen er verspreid buien, maar ook de zon laat zich af en toe zien. De temperaturen blijven rond de 21 graden, en waar het droog is en weinig wind staat, voelt het nog best aangenaam.