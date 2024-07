Koude zomerdag met veel regen: 'Gaat flink plenzen'

Het lijkt wel herfst als we naar het weer van woensdag kijken. De temperatuur ligt laag voor de tijd van het jaar en het gaat flink regenen. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

In de ochtend is het nog zonnig in het oosten, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. "We gaan echt donkere wolken zien en het gaat de komende uren flink regenen", aldus Huirne. Rond het middaguur is het overal kletsnat. "Het gaat dan flink plenzen."

Uiteindelijk komt in de middag de zon af en toe weer een beetje tevoorschijn. De bewolking trekt naar het oosten weg. De kans op een bui blijft echter wel bestaan. Het wordt 16 tot 18 graden, maar in de regen is het amper 15 graden. En dat is fris, want rond deze tijd van het jaar is het normaal een graad of 22.

In de avond is het op de meeste plekken droog, maar in de nacht komen opnieuw buien opzetten. Het koelt af naar een graad of 13.

Komende dagen

Vanaf donderdag gaan we de zon vaker zien en wordt het wat vriendelijker weer. Wel waait het stevig, met windkracht 7 aan de kust. Donderdag schijnt de zon en wordt het zo'n 17 tot 20 graden. Vrijdag is er meer bewolking en wordt het rond de 20 graden.

De temperatuur loopt in het weekend langzaam op naar 21 graden. Zaterdag trekken buien over het land, maar in de middag wordt het droger en zonniger. Zondag schijnt vooral de zon. Volgende week wordt het zomers warm met temperaturen van 25 graden of meer. "Maar onweersbuien liggen op de loer", aldus Huirne.