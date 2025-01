Koud weekend met rustig winterweer voor de boeg

Deze grijze, mistige week houdt nog even aan. In het weekend breekt af en toe het zonnetje door, al blijft het fris. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Deze vrijdag start net als de afgelopen dagen overal grijs, met laaghangende wolken en mist. Plaatselijk is er zelfs sprake van dichte mist, die verkeersbelemmerend kan zijn. De temperatuur komt maar net boven de nul uit. In het oosten en zuidoosten kan de zon 's middags nog even doorbreken, maar op de meeste plaatsen blijft het grijs en nevelig.

Kouder

In het weekend wacht ons rustig en droog winterweer. In de nacht en ochtend kan het lokaal nog steeds mistig zijn. Het wordt ook iets kouder, 's nachts gaat het zelfs enkele graden vriezen. Overdag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon, en stijgt het kwik tot 3 of 4 graden.

Begin volgende week is er nog weinig verandering, maar geleidelijk wordt de temperatuur wat zachter. Daarbij komen wel meer wolken en een toenemende kans op regen.