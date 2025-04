Koud en nat in het oosten, zon en hogere temperaturen in het westen

Het weer in Nederland laat woensdag flinke verschillen zien. In het oosten is het bewolkt, nat en fris, terwijl het westen juist profiteert van zon en hogere temperaturen.

In het noordoosten kan woensdagochtend plaatselijk nog mist voorkomen, maar die trekt snel op. In het oosten blijft het daarna de hele dag bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur komt daar niet boven de 13 graden uit. Door de regen voelt het daar nog kouder aan.

In het westen van het land blijft het overwegend droog en laat de zon zich regelmatig zien. Daar is het enkele graden warmer. De zuidwestenwind is zwak tot matig en neemt in de middag af.

Weinig verandering

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag verandert er weinig. De temperatuur daalt dan naar waarden tussen de 6 en 10 graden. Ook donderdag blijft het verschil tussen oost en west bestaan. In het oosten is het bewolkt met kans op regen, en wordt het niet warmer dan 11 graden. In het westen blijft het droog met af en toe zon, en maxima tot 14 graden. De wind waait dan rustig uit het noorden.

Vrijdag laat een vergelijkbaar beeld zien. In het oosten overheerst bewolking met plaatselijk wat regen. In het westen schijnt de zon geregeld. De temperatuur varieert van 11 graden aan de oostgrens tot 16 graden in Zeeuws-Vlaanderen.

Paasweekend nog onzeker

De verwachting voor het paasweekend is voorlopig onzeker. Zaterdag verloopt waarschijnlijk grotendeels droog. Daarna neemt de kans op regen toe, maar ook de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden.