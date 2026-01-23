Komende nacht en ochtend opnieuw code oranje in het noorden vanwege ijzel

Het KNMI heeft voor vannacht en morgenochtend opnieuw code oranje afgegeven in het noorden van ons land, vanwege ijzel en sneeuw. De waarschuwing geldt vanaf 02.00 uur vannacht en duurt tot in elk geval 11.00 uur morgenochtend.

In de loop van de nacht en zaterdagochtend kan het in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en het Waddengebied verraderlijk glad worden door ijzel en in Groningen mogelijk ook door sneeuw. Hiervoor geldt code oranje. In Noord-Holland en Gelderland is code geel van kracht.

Vanavond is het in het noorden en noordoosten ook al plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten, maar dan geldt nog code geel.

Zaterdagavond opnieuw glad

Aan het einde van zaterdagochtend wordt het droog, al kan er in de middag in het noordoosten nog af en toe wat sneeuw vallen. Zaterdagavond is er opnieuw kans op gladheid door bevriezing van natte wegen. Voorlopig geldt voor morgenavond code geel in het noordoosten.