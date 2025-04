Komende dagen veel regen, 'lokaal kan het goed doorplenzen'

Een paraplu is geen overbodige luxe de komende dagen. Er trekken stevige buien over het land en lokaal kan het "even goed doorplenzen", meldt meteoroloog Dennis Wilt.

De korte werkweek begint met veel wolken. Op een paar spatten regen na blijft het in de ochtend droog. In de middag vallen echter vooral landinwaarts enkele buien, maar ook de zon laat zich zien. Het wordt een graad of 15 in het noorden tot maximaal 18 graden in Limburg. 's Avonds is het vrijwel overal weer droog, maar ook 's nachts valt een enkele bui.

Regen

Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden stevige buien over het land met lokaal onweer. In het noorden schijnt eerst nog de zon, maar in de middag bereiken de buien ook het Waddengebied. Het wordt zo'n 15 graden.

Donderdag is weer een dag vol met regen. Er is veel bewolking en het wordt nog een graadje frisser met middagtemperaturen rond de 14 graden.

Weekend

Vanaf vrijdag blijft het weer een tijdje droog en laat de zon zich geregeld zien. Met Koningsdag loopt de temperatuur bovendien weer op: na een frisse start van de dag kan het in de middag wel 18 graden worden.