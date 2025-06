Kletsnatte donderdag op komst: buien, wolken en 16 graden

Het weer tijdens het Pinksterweekend blijft aan de koele en wisselvallige kant. Er worden buien verwacht, met kans op onweer en slechts af en toe zon. Pas in de loop van volgende week stijgt de temperatuur tijdelijk richting zomerse waarden.

Donderdag start met een mix van wolken en buien, verspreid over het hele land. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid flink toe. 's Middags is het ronduit somber: dikke wolken en meerdere stevige buien trekken over, waarbij in korte tijd veel regen kan vallen. Ook een klap onweer is niet uitgesloten. Vanuit het zuidwesten kan de zon af en toe doorbreken, maar de bewolking houdt de overhand. Het blijft fris met 16 tot 18 graden, al kan het tijdens een bui nog wat frisser aanvoelen.

De nacht naar vrijdag wordt nat, met lokaal wel 20 millimeter regen. In de ochtend trekt de regen langzaam naar het oosten weg. Vrijdag verloopt bewolkt, met opnieuw verspreide buien en soms een beetje zon. De temperatuur blijft steken tussen de 16 en 19 graden.

Pinksteren: fris, nat en pas later beter

Ook tijdens Pinksteren blijft het wisselvallig. Eerste Pinksterdag verloopt fris met buien en kans op onweer. Tweede Pinksterdag lijkt iets rustiger, maar echt droog wordt het niet. In de loop van volgende week is er kans op een warme opleving met mogelijk 25 graden op donderdag. Dan neemt echter ook de kans op nieuwe regen- en onweersbuien toe.