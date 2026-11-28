De dag begint opnieuw flink koud, met op veel plaatsen lichte tot matige vorst. Vlak boven de grond daalt de temperatuur lokaal tot bijna -10 graden. Verder schijnt de zon geregeld, al kan in het noordoosten wat laaghangende bewolking voorkomen. Later op de dag trekken vanuit het westen ook sluierwolken over het land, zegt meteoroloog Robert de Vries.

Zaterdagochtend wordt die sluierbewolking steeds dikker, maar in het oosten is er nog een tijdje flink wat ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar 0 tot +3 graden, maar de zuidoostenwind trekt aan naar matig boven land. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig of mogelijk krachtig, windkracht 5 tot 6. Daardoor zal het kouder voor het gevoel worden.

Zondag kans op regen

Weggebruikers moeten vannacht rekening houden met een kleine kans op ijzel. Vanuit het westen trekt bewolking het land binnen en gaat geleidelijk lichte regen vallen. Vooral dieper landinwaarts liggen de temperaturen, ook die van het wegdek, nog rond het vriespunt. Komende nacht wordt het tussen de 0 en 2 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuid tot zuidoosten.

Zondagochtend verloopt grijs met op veel plaatsen lichte regen en motregen. Omdat de temperatuur maar net boven het vriespunt uitkomt, zal het waterkoud aanvoelen. In de middag trekt de neerslag geleidelijk naar Duitsland weg. Het blijft echter overwegend bewolkt. In het westen kan af en toe de zon doorbreken, al kan daar ook mist voorkomen. De temperatuur stijgt in het binnenland naar 1 tot 3 graden. In de kustregio's wordt het met 4 tot 6 graden iets zachter. Ook de nieuwe week begint somber, met nevel en mist.

Temperatuur loopt op

Later op maandag verbetert het zicht waarschijnlijk. Dinsdag volgt opnieuw regen en woensdag verloopt nat en vrij winderig. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 8 graden. Vanaf donderdag lijkt het weer rustiger te worden. Donderdag en vrijdag verlopen naar verwachting droog met geregeld zon. Overdag wordt het 7 tot 9 graden, terwijl de temperatuur 's nachts rond de 3 graden ligt.