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Tropische hitte met code geel, vanaf woensdag eindelijk verkoeling

Weerbericht

Vandaag, 08:39

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De tropische hitte houdt Nederland de komende dagen in zijn greep. Maandag loopt de temperatuur overal in het land op tot boven de 30 graden. In het zuiden en oosten stijgt het kwik naar gemiddeld 35 tot 36 graden. Vanwege de hitte geldt in het hele land code geel en is ook het Nationaal Hitteplan van kracht.

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Aan de kust kan de wind vanaf zee nog voor enige verkoeling zorgen, al blijft het op veel plaatsen erg warm. Maandagavond kunnen in het oosten enkele regen- en onweersbuien ontstaan, maar veel afkoeling leveren die niet op. Ook de nacht blijft met ongeveer 20 graden uitzonderlijk warm.

Ook dinsdag zomersweer

Ook dinsdag blijft het warm. Landinwaarts stijgt het kwik tot boven de 30 graden. In de kustgebieden voelt het door een naar het zuidwesten draaiende wind al wat aangenamer aan. Later op de dag kunnen opnieuw enkele regen- en onweersbuien ontstaan.

Wil je weten wanneer de temperatuur weer daalt naar wat aangenamere waarden? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Nely Frankenhuyzen

Door Redactie Hart van Nederland
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