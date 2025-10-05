Terug

Droger en meer herfstzon de komende week

Weerbericht

Vandaag, 18:54

Na wat storm- en regenachtige dagen lijkt de herfst nu echt begonnen. Maar na maandag wordt het wat droger en zonniger.

Zondagavond en -nacht blijven enkele buien mogelijk. 's Nachts vooral nog in het noorden en westen van het land. Soms klaart het op en dalen de temperaturen naar 8 tot 13 graden met aan zee soms nog een vrij krachtige westenwind.

Maandag is een grijze dag met veel bewolking en kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. Vooral in het oosten van het land valt de meeste regen, het westen van het land is een stuk droger met misschien daar een streepje zon later in de middag. De temperatuur stijgt naar 14 tot lokaal 16 graden als de zon weet door te breken. De wind waait matig boven land tot vrij krachtig aan zee.

Na maandag blijft het op de meeste plaatsen droog al is een enkel buitje niet helemaal uitgesloten. Vooral later in de week is de zon vaker te zien. De temperatuur ligt op dinsdag rond de 18 graden en zakt richting het weekend terug tot een graad of 16 maar zal de zon het een en ander goed maken.

