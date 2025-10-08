Herfstweer blijft wisselvallig met wolken, zon en kans op lichte regen

Na een grijze start van de week blijft het ook de komende dagen wisselvallig en vrij fris voor de tijd van het jaar. De zon laat zich af en toe zien, maar bewolking overheerst en zo nu en dan valt er wat lichte regen.

Woensdagochtend is het op veel plaatsen bewolkt, maar wel droog. In de loop van de middag trekt er vanuit het noorden een bandje met wat lichte regen of een enkele bui over. Tegen de avond kan de zon nog even tevoorschijn komen in het uiterste noorden van het land. De temperatuur loopt op naar 16 à 17 graden bij een zwakke tot matige wind.

Woensdagavond en -nacht kan er in het zuidoosten nog wat regen vallen. Op andere plekken is het droog en volgen er ook enkele opklaringen. De temperatuur zakt naar 8 graden in het binnenland tijdens opklaringen en rond de 11 à 12 graden in de kustgebieden. De wind is zwak tot matig.

Spatje regen

Donderdag is er af en toe ruimte voor de zon, maar de bewolking speelt sowieso een belangrijke rol. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kan in het noordoosten een spatje regen vallen. De middagtemperatuur ligt rond 16 à 17 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

Vrijdag en in het weekend blijft het licht wisselvallig met wolkenvelden en af en toe zon. Er kan lokaal een buitje vallen. De middagtemperatuur ligt rond 15 tot 17 graden.

In de loop van volgende week krijgt de zon waarschijnlijk meer de ruimte, maar doordat er dan ook meer opklaringen in de nacht zijn, kan het wel kouder worden. De temperatuur kan dan dalen tot onder de 5 graden.