Herfststorm op komst: KNMI geeft code geel voor windstoten tot 110 km/uur

Nederland moet zich opmaken voor onstuimig herfstweer. Voor donderdagavond en de nacht naar vrijdag worden er (zeer) zware windstoten verwacht. Het KNMI heeft daarvoor code geel uitgegeven voor het hele land met uitzondering voor Friesland, Groningen en Drenthe. Tijdens die periode kunnen er windstoten voorkomen tot ongeveer 100 tot 110 km/uur. Woensdag is het weer een stuk rustiger al trekken er wel enkele buien het land over.

Woensdagochtend trokken er in het midden en oosten al buien over, terwijl het in het westen grotendeels droog bleef met wat zon. In de middag kunnen er ook in het westen en zuidwesten nieuwe buien ontstaan. De temperatuur komt uit op zo’n 15 tot 16 graden en de wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten.

In de avond trekt de bewolking overal dicht en volgt regen vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noordoosten en 12 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het oosten tot zuidoosten en neemt flink toe, met windkracht 4 tot 6. Donderdagochtend trekt het regengebied naar het noordoosten weg, waarna de zon kort doorbreekt. Daarna komen opnieuw buien vanuit het zuidwesten opzetten.

Code geel voor stormachtig weer

Donderdagmiddag ligt er een lagedrukgebied boven het zuidwesten van het land, wat voor veel regen en stevige wind zorgt. Langs de kust kan het hard gaan waaien, met in de avond zelfs kans op een westerstorm.

De wind kan oplopen tot kracht 9 en op sommige plekken kort tot 10. Volgens het KNMI zzijn er aan zee zeer zware windstoten mogelijk tot wel 100 kilometer per uur, en landinwaarts tot 90 kilometer per uur. Meteoroloog Robert de Vries waarschuwt dat er zelfs uitschieters tussen kunnen zitten van rond de 110 kilometer per uur.

Weekend blijft onstuimig

Vrijdag neemt de wind geleidelijk af, al kan het op de Wadden nog stormachtig zijn. Er blijven buien vallen, afgewisseld met wat zon, bij een graad of 12.

Ook in het weekend blijft het wisselvallig met stevige wind en af en toe zon. De temperatuur ligt rond de 11 tot 12 graden, maar door de wind voelt het kouder aan.