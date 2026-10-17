Herfst slaat toe: temperaturen flink omlaag en buien op komst

Na een aantal opvallend zachte herfstdagen is het dit weekend gedaan met de hogere temperaturen. Het wordt een stuk frisser en ook de paraplu komt weer van pas. Zaterdag wordt het nog maximaal 15 graden, maar zondag komt de temperatuur nauwelijks boven de 12 graden uit. Ook volgende week blijft het aan de frisse kant.

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Zaterdagochtend trekken vanuit het noorden buien over het land. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon, vooral in het binnenland. In de middag blijft het wisselvallig, met de meeste buien in de kustprovincies. Het wordt maximaal 14 tot 15 graden en er staat een matige noordenwind, die aan zee vrij krachtig kan zijn.

Zondag nog kouder

In de nacht naar zondag vallen vooral in het noorden en westen enkele buien. Landinwaarts koelt het af tot zo'n 6 graden, langs de kust blijft het met 12 graden een stuk zachter. Zondagochtend valt vooral in het noorden en westen af en toe regen.

In de middag wordt het tijdelijk droger en laat de zon zich soms zien, maar later op de dag trekt vanuit het oosten opnieuw regen over het land. Met maximaal 12 graden en een matige oostenwind voelt het behoorlijk fris aan.

Wil je weten wat het weer volgende week gaat doen? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Ton de Brabander