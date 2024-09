Herfst neemt over: regen, wind en misschien zelfs nachtvorst

Maandag hebben we de 100e warme dag van het jaar gehad, maar dat was voorlopig ook de laatste. Deze week zijn we echt in transitie naar de herfst, en het kan zelfs aan de grond gaan vriezen. Hoewel het woensdag veelal droog blijft, wordt het in de loop van de week steeds natter.

Dinsdagochtend blijft het op de meeste plekken droog en komt de zon af en toe door. In de middag verschijnen er vanuit het zuidwesten steeds meer wolken, en kunnen er enkele buien vallen. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk tot de avond droog. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt 20 graden in Groningen en elders rond de 18 graden. In de avond kunnen er overal nog enkele buien vallen.

Woensdag en donderdag wordt het een paar graden koeler en wisselvalliger, met regen maar af en toe ook wat zon. De wind neemt toe.

Vrijdag wordt het echt herfstachtig met veel regen, een stormachtige wind en maximaal 14 graden.

Nachtvorst

In het weekend blijft het fris, maar het weer wordt iets rustiger. Overdag wordt het maximaal 15 graden en ’s nachts kan het afkoelen tot 5 graden, met kans op vorst aan de grond.