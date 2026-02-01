Grote temperatuurkloof: noordoosten blijft winters, zacht in het zuiden

De temperatuurverschillen in Nederland zijn de komende dagen opvallend groot. Koude en zachte lucht wisselen elkaar af, wat zorgt voor een onzeker weerbeeld. Vooral het noordoosten van het land blijft, op een enkele dag na, duidelijk winters.

Zondagochtend is het op veel plekken bewolkt, met hier en daar wat zon en plaatselijk motregen. In het uiterste noordoosten ligt de temperatuur rond het vriespunt of net daaronder. In het zuidwesten is het een stuk zachter met ongeveer 5 graden. Er staat weinig wind uit het noordoosten.

In de middag blijft het overwegend bewolkt, met af en toe wat zon en lokaal motregen. In het zuiden kan het kwik oplopen tot 9 graden, terwijl het in het uiterste noordoosten niet veel warmer wordt dan 1 graad. De wind komt zwak tot matig uit het zuidoosten.

Aankomende avond en nacht kan de motregen aanvriezen in het noordoosten. Daar daalt de temperatuur tot rond de -2 graden. Voor dit gebied geldt vanaf zondagavond 21.00 uur code geel vanwege kans op ijzel en gladheid. In de rest van het land blijven de temperaturen ruim boven nul.

Winter blijft aanhouden in het noorden

Maandag breidt de koude lucht zich opnieuw verder uit over het noorden. In de middag kan het daar licht vriezen, terwijl het in het zuidwesten opnieuw zacht is met zo’n 8 graden. De kans op gladheid door ijzel blijft in het noordoosten aanwezig.

Wat het weer daarna gaat doen, vertelt meteoroloog Stefan van der Gijze in de bovenstaande video.