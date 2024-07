Grote kans op verregend nieuw kabinet tijdens bordesscène

We hebben dinsdag een natte dag voor de boeg. En dat betekent dus ook dat het nieuwe kabinet er goed aan doet om een paraplu mee te nemen naar het bordes. Gelukkig blijft het wel bij wat motregen, vertelt meteoroloog Jordi Huirne.

"De zon gaat weer schijnen", dat zei Geert Wilders bij de presentatie van het coalitieakkoord. Toch lijkt het erop dat we daar nog even op moeten wachten. De dag begint met flink wat regenbuien, die vanmiddag weg zullen trekken. Of de bewindspersonen het droog houden tijdens de welbekende bordesscène om 11.00 uur, is dus nog maar de vraag.

Vanmiddag maken de regenbuien een klein beetje ruimte voor de zon. Het wordt dus een stuk droger en de temperatuur loopt op tot 18 graden. Normaal gesproken is het gemiddeld 22 graden rond deze tijd van het jaar.

Richting de 30 graden

De temperatuur klimt deze week langzaam op, met elke dag een graadje warmer. Hierdoor komt de temperatuur in het weekend uit op zo'n 21 graden. Na het weekend gaat het een stuk harder, dan gaan we weer richting de 30 graden.