Grijze, wisselvallige dagen in aantocht

Vanavond is het vrijwel overal droog en zijn er brede opklaringen. Vannacht blijft het droog en staat er weinig wind. De bewolking gaat vanuit het zuidoosten toenemen. De minima liggen rond de 5 graden.

Morgen wordt het op veel plaatsen een grijze, sombere dag. We gaan maar weinig zien van de zon en zeker in het zuiden, noorden en oosten kan ook wat lichte regen vallen. Dat kan een beetje druilerig aandoen. Er zijn ook droge momenten met vooral in het westen af en toe een glimp van de zon. Maandagavond trekken enkele buien over het land.

De dagen daarna blijft het licht wisselvallig en zien we vooral een mix van zon, wolken en elke dag ook kans op een spatje regen. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kan er zeker donderdag op meer plekken wel wat regen vallen. De wind is later in de week vaak zuidelijk of zuidwestelijk en niet al te sterk en de temperaturen gaan langzaam weer iets omhoog, om later tussen 16 en 20 graden uit te komen.