Grijze vrijdag maakt plaats voor zonniger weekend

Na een bewolkte en frisse vrijdag met kans op wat lichte buitjes, lijkt het weer richting het weekend op te knappen. Zaterdag en zondag verlopen overwegend droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. De temperatuur blijft wel aan de bescheiden kant, met zo'n 13 tot 15 graden.

Vrijdag overheerst de bewolking in het hele land. Vooral in het noorden en westen kan een buitje vallen, maar veel stelt dat niet voor. In de middag breekt de zon af en toe door, al blijft de lucht overwegend grijs. De temperatuur ligt rond de 14 à 15 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.

Vanavond en vannacht kan er in het noordwesten nog een spat regen vallen. Elders blijft het droog en klaart het vanuit het noordoosten wat meer op. De temperatuur zakt flink in het binnenland, tot zo’n 3 à 4 graden. Aan zee blijft het met 9 tot 10 graden een stuk zachter. De wind komt uit het noordoosten tot oosten en is zwak tot matig.

Rustig weekend, volgende week wisselvallig

Zaterdag is er volop ruimte voor de zon. Vanuit het westen schuift later wat sluierbewolking binnen, maar het blijft droog. Het wordt 12 tot 14 graden bij een oost- tot zuidoostenwind. Zondag neemt de bewolking toe, maar regen blijft nog uit tot de avond.

Vanaf maandag wordt het onstabieler. Storingen trekken vanuit het zuidwesten over ons land, met af en toe regen of buien. Tussendoor is er ruimte voor de zon en loopt de temperatuur iets op.