Grijze maar droge start van de dag, later buien in een deel van het land

Een deel van het land gaat het niet droog houden dinsdag. Vooral in het zuidwesten van het land kan het gaan regenen. De oostelijke helft van het land blijft zo goed als droog.

In de ochtend is het op veel plekken grijs, maar het blijft nog droog. In het zuiden en op de Wadden kan plaatselijk dichte mist hangen. Die lost in de loop van de ochtend op, waarna vooral in het zuidoosten en oosten de zon even doorbreekt.

Regen

In de middag neemt de bewolking toe en stijgt vanuit het westen de kans op een bui, vooral in het zuidwesten. In de oostelijke helft van het land blijft het grotendeels droog. Het wordt een zachte dag met temperaturen tussen de 10 en 13 graden. De zwakke tot matige zuidwestenwind valt in de middag grotendeels weg.

's Avonds trekt op veel plaatsen regen over. In de nacht klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. De temperatuur daalt tot ongeveer 3 graden.

Koelere dagen op komst

Woensdagochtend begint de dag in het oosten nog grijs en nevelig, maar elders breekt de zon door. In de middag neemt de bewolking weer toe en tegen de avond gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. De zuidwestenwind trekt iets aan en de temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden.

Donderdag wordt het koeler met maxima rond 8 graden. Er vallen buien met kans op hagel, maar in het westen is af en toe ruimte voor de zon.

Vanaf vrijdag wordt het droger en laat de zon zich vaker zien. De nachten worden kouder met kans op lichte vorst, terwijl het overdag zo'n 8 graden wordt. De meteorologische lente, die zaterdag begint, lijkt dus vrij droog van start te gaan.