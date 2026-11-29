De zondag verloopt grijs en nat. Vanuit het westen trekt lichte regen over het land en door een matige tot vrij krachtige zuidenwind voelt het waterkoud aan, aldus meteoroloog Robert de Vries. Vanmiddag trekt de regen langzaam naar het oosten weg. In het westen wordt het droger, maar blijft de bewolking overheersen.

Het wordt 1 tot 3 graden in het binnenland en 5 tot 6 graden langs de kust. Vanavond en komende nacht wordt het op veel plaatsen mistig. Lokaal kan die mist behoorlijk dicht worden, waardoor het zicht flink afneemt. De temperatuur blijft rond het vriespunt in het binnenland en enkele graden boven nul aan zee.

De rest van de week

Ook maandagochtend start op veel plekken mistig, wat mogelijk voor hinder zorgt tijdens de ochtendspits. In de middag laat de zon zich vooral in het oosten en zuidoosten af en toe zien. Elders blijft het grijs en kan de mist hardnekkig zijn. Het wordt 4 tot 8 graden.

Dinsdag blijft het nog droog met af en toe wat zon, maar echt winters oogt het weerbeeld niet. Woensdag trekt een gebied met regen over het land. Daarna wordt het zachter met temperaturen die oplopen naar ongeveer 8 graden.

Opklaringen vanaf donderdag

De tweede helft van de week verloopt waarschijnlijk grotendeels droog. Vooral donderdag lijkt een vriendelijke dag te worden met geregeld zon en temperaturen die lokaal zelfs kunnen oplopen tot rond de 10 graden. Richting het Sinterklaasweekend neemt de bewolking weer toe, maar voorlopig lijkt het droog te blijven.