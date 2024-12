Nu nog grijs, kil en koud, maar temperaturen stijgen naar dubbele cijfers

De dag begint grijs en nevelig. Vooral in de ochtend kan plaatselijk mist voorkomen en valt er soms lichte motregen. Het blijft overwegend bewolkt. In het noordwesten is er een kleine kans dat de zon kort doorbreekt, maar in de rest van het land blijft het grotendeels bewolkt en kan er wat motregen vallen. Toch blijft het niet overal grijs, nat en koud: begin volgende week stijgt het kwik naar dubbele cijfers en krijgt de zon voorzichtig een kans.

Voor het zover is, moeten we het nog doen met regen en koudere temperaturen. Donderdagmiddag verandert er weinig; het blijft grijs en druilerig. Het noordwesten heeft de beste papieren voor een momentje zon. De temperatuur varieert van maximaal 3 graden in Zuid-Limburg tot 8 graden op de Wadden.

Ook in de nacht blijft de bewolking hardnekkig aanwezig, behalve in het zuidoosten. Daar kunnen opklaringen zorgen voor lichte vorst. In de rest van het land blijft het met 2 tot 4 graden boven nul iets zachter.

Met een draaiende zuidoostenwind stroomt vrijdag drogere lucht het land binnen. In de nacht van donderdag op vrijdag kan het plaatselijk nog vriezen. Vrijdag blijft het bewolkt, al kan in het zuidoosten de zon doorbreken. De temperaturen liggen tussen de 3 en 5 graden.

Dubbele cijfers

Zaterdag keert de regen terug met een aantrekkende zuidwestenwind. De thermometer komt niet boven de 6 graden uit en het weer voelt waterkoud aan. Zondag wordt het iets milder, met temperaturen tussen de 5 en 10 graden. De zon laat zich af en toe zien tussen enkele buitjes door.

De dagen richting kerst worden zachter, met 10 tot 11 graden en grotendeels droog weer. Het blijft wel flink waaien en bewolkt. Later in de week wordt het kouder met kans op winterse buien, maar een witte kerst lijkt zeer onwaarschijnlijk.