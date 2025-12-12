Grijs weekend op komst, vanaf maandag meer zon

Vrijdagochtend overheerst op veel plaatsen de bewolking, al weet in het oosten en zuidoosten de zon soms nog door te breken. In het noordwesten kan wat lichte (mot)regen vallen, iets wat ook vrijdagmiddag nog mogelijk is. In het oosten en zuidoosten blijft de kans op zon het grootst. De temperatuur loopt op naar 9 tot 12 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden.

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag blijft het op veel plekken grijs. Alleen in het uiterste westen kan kort een opklaring ontstaan. In het noordoosten is lichte regen of motregen mogelijk. De temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden, met een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Bewolkt weekend

Zaterdag blijft de bewolking hardnekkig in het midden en oosten van het land. Daar kan nog steeds wat lichte regen of motregen vallen. In het westen breekt de zon juist steeds vaker door en die opklaringen schuiven later op de dag naar het oosten. Limburg blijft waarschijnlijk het langst grijs. De noordwestelijke helft krijgt juist een vrij zonnige middag. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het 10 à 11 graden.

Zondag komt er opnieuw meer bewolking voor, maar regen van betekenis blijft uit. Het wordt wel frisser met zo’n 8 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Maandag is er weer volop ruimte voor de zon. Ook dinsdag laat de zon zich geregeld zien. De middagtemperaturen komen dan uit op 10 tot 11 graden bij een zuidelijke wind. Vanaf halverwege de week neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen.