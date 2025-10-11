Terug

Grijs en somber herfstweer: zon laat zich nauwelijks zien

Weerbericht

Vandaag, 08:10 - Update: 3 uur geleden

De komende dagen krijgen we te maken met grijs en somber herfstweer. Wolken domineren de lucht, de zon laat zich amper zien en af en toe kan er wat motregen vallen. De temperatuur schommelt rond de 16 graden en de wind is zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten.

Zaterdag verloopt de dag overwegend bewolkt. Vanuit zee trekken wolkenvelden over het land, waardoor de zon het moeilijk heeft. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan er lokaal een spat regen vallen. De wind waait uit noord- tot noordwestelijke richting en is niet al te sterk. Met temperaturen rond de 16 graden is het fris, maar vrij normaal voor oktober.

Ook morgen veel wolken, later iets kouder

Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Op sommige plekken kan wat motregen vallen, vooral in het midden en noorden van het land. De ochtend kan plaatselijk beginnen met mist of nevel, maar die lost snel op. Richting het zuiden breekt de zon af en toe even door. De temperatuur blijft vergelijkbaar met zaterdag.

Na het weekend draait de stroming iets meer naar het noorden. Daardoor kunnen er wat extra buitjes ontstaan, al blijft het bij lichte regen. De bewolking overheerst nog steeds en de temperaturen zakken langzaam een beetje verder terug.

