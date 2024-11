Grijs en grauw herfstweer blijft aanhouden, maar kans op glimpje zon

Dit weekend kunnen we opnieuw rekenen op somber, grijs herfstweer. Meteoroloog Dennis Wilt voorspelt weinig verandering in het huidige patroon van rust en droogte, en noemt het ook vooral "oersaai".

Het blijft zaterdag grotendeels grijs met op de meeste plaatsen droogte, hoewel er in het noordwestelijk kustgebied een kleine kans is op lichte regenval."Waaien doet het nauwelijks," aldus Wilt. De temperatuur blijft een graad of 7 à 8, iets frisser dan het gemiddelde van 9 graden voor deze tijd van het jaar, waardoor het waterkoud aanvoelt.

Kans op glimpje zon

Ook zondag biedt weinig verrassing, al draait de wind naar het zuidwesten en trekt deze iets aan. Volgens Wilt kan dit ervoor zorgen dat er af en toe wat "gaten in het wolkendek vallen", waardoor we wellicht een glimpje zon mogen verwachten. De temperatuur kan op sommige plekken stijgen tot rond de 10 graden, wat net wat aangenamer oogt.

Vanaf maandag komt er echter verandering in het weerbeeld, meldt Wilt. De wind draait dan naar het noorden en zal steviger aanzetten, met lokaal regen. "Eerst wordt het iets zachter," aldus Wilt, "maar in de loop van de week keert het rustige, droge en koudere weer weer terug." Hiermee neemt ook de kans op mist en grijze dagen weer toe, wat het voor herfstliefhebbers misschien niet de meest spannende periode maakt.