Geniet nog even van de zachte temperaturen: koufront trekt over Nederland

Na een relatief zachte vrijdag slaat het weer dit weekend om. Een koufront trekt vanuit het westen over Nederland en brengt regen en lagere temperaturen met zich mee. Vooral zondag belooft een grijze en frisse dag te worden. Begin volgende week knapt het weer gelukkig op, vertelt Hart van Nederland meteoroloog Robert de Vries.

Vrijdagochtend begint nog droog en af en toe laat de zon zich zien. In de tweede helft van de middag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Met temperaturen tussen de 17 en 20 graden blijft het voorlopig nog vrij zacht. Wel draait de wind aan zee naar het noordwesten en neemt deze toe tot windkracht 5.

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Fris en wisselvallig weekend

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag trekt de regen richting Duitsland weg. Daarna volgen opklaringen, maar ook enkele buien. Het koelt flink af: in het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 8 graden, terwijl het aan de kust met 10 tot 11 graden iets zachter blijft.

Zaterdag laat de zon zich af en toe zien, maar trekken vanuit het noorden ook buien over het land. Door de matige tot krachtige noordenwind wordt het niet warmer dan 14 tot 15 graden. Zondag verloopt nog wat frisser, met veel bewolking, kans op regen en een maximumtemperatuur van ongeveer 13 graden.

Volgende week meer zon

Begin volgende week ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. Een krachtig hogedrukgebied boven het noordoosten van Europa zorgt voor droger weer en steeds meer zon. De temperaturen liggen rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Later in de week neemt de kans op regen opnieuw toe.