Frisse start van de week, later richting 20 graden

Na een fris maar zonnige Bevrijdingsdag blijft het de komende dagen grotendeels droog en wordt het langzaam warmer. Richting het weekend stijgt de temperatuur zelfs naar bijna 20 graden.

Het begin van de week is nog wat wisselvallig. Dinsdagochtend trekt er bewolking vanuit het noorden het land in en valt daar ook wat regen. In andere delen van het land schijnt eerst nog de zon en loopt de temperatuur langzaam op. In de middag wordt het overal wat grijzer en kan lokaal nog een spatje regen vallen. De wind waait matig uit het noorden, aan zee vrij krachtig.

Met 13 tot 15 graden is het aan de frisse kant, behalve in het zuidoosten waar het met 17 graden een stuk aangenamer is. Later in de middag laat ook in het noorden de zon zich weer zien. De avond verloopt droog met wolken en opklaringen. In de nacht koelt het af tot zo'n 5 graden.

Richting de 20 graden

Woensdag blijft het vrijwel overal droog en schijnt af en toe de zon. De temperatuur ligt dan rond de 16 graden. Daarna warmt het gestaag verder op en in het weekend kan het zelfs 20 graden worden.