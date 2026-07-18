Fris zomerweer houdt aan, volgend weekend mogelijk weer warmer

De zomerhitte is voorlopig verdwenen. Door een noordwestenwind trekken veel wolken vanaf zee over het land en kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Zaterdagmiddag breekt de zon af en toe door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden.

Ook zondag blijft het fris zomerweer. De noordwestenwind neemt toe en wordt aan zee krachtig. Er is geregeld zon, maar ook bewolking en het blijft grotendeels droog. Volgende week verandert er weinig, met woensdag perioden met regen. Vanaf volgend weekend lijken de temperaturen weer wat op te lopen.

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