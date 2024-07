Fris begin van wisselvallige week, maar temperatuur loopt langzaam op

Het belooft een wisselvallig begin van de maand juli te worden. Daarbij is het fris voor de tijd van het jaar, weet meteoroloog Dennis Wilt te vertellen. Later deze week lopen de tempraturen op.

Op sommige plekken begint de dag nog fraai met een zonnetje. Er vallen met name in het noorden en in het oosten van het land wel wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Later in de ochtend kunnen vanuit het zuidwesten nog wat buien het land binnenkomen. De wind is aan de kust en rond het IJsselmeer vrij krachtig.

In de middag kan er onweer voorkomen in een deel van het land. In het zuiden en westen lijkt het op de meeste plekken droog te blijven. De temperaturen vallen tegen, zo'n 17 graden in het westen en 20 graden in het zuiden van het land.

De rest van de week blijft het wisselvallig en fris. Langzaam gaat de temperatuur omhoog, met donderdag een gemiddelde van 18 graden, vrijdag 19 graden en zaterdag 20 graden.