Fraaie zomerdag met volop zon en aangename temperaturen

Het belooft een schitterende zomerdag te worden met volop zon. Hoewel er in de loop van de dag wat stapelwolken ontstaan, blijft het droog en genieten we volop van het mooie weer. De temperatuur stijgt naar aangename zomerse waarden.

De zondag begint met wat bewolking in het noorden, en ook in het oosten kunnen er in de ochtend enkele stapelwolken verschijnen. De temperatuur bereikt al snel de 20 graden. In de middag loopt de temperatuur verder op, met in het zuidoosten op sommige plekken zomerse waarden rond de 25 graden.

32 graden op dinsdag

Maandag kunnen we in het hele land genieten van zomerse temperaturen rond de 25 graden. In het zuiden kan het zelfs 28 graden worden.

Dinsdag wordt het nog warmer met temperaturen van 28 graden en in het zuiden zelfs kans op tropische waarden van 32 graden. De dagen daarna neemt de warmte iets af met op donderdag kans op een regen- of onweersbui.