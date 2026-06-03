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Even geen zomerweer: koelere en natte dagen in aantocht

Weerbericht

Vandaag, 07:13

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De vroege zomer laat zich de komende dagen van een minder warme kant zien. Een koele wind vanaf zee bepaalt het weerbeeld en voert geregeld wolkenvelden en buien aan. Daardoor blijft het op veel plekken frisser dan je in juni misschien zou verwachten.

Woensdagochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Op sommige plaatsen kan een bui vallen, waarbij lokaal ook onweer mogelijk is. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Stuk koeler dan afgelopen dagen

In de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten verder toe. Ook de wind trekt aan en later op de dag volgt vanuit het westen regen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 17 graden aan de kust en maximaal 20 graden landinwaarts.

In de avond krijgt een groter deel van het land met regen te maken. In de nacht blijft het natte weer aanwezig. Veel afkoeling zit er niet in, want de temperatuur blijft rond de 12 graden hangen.

Wil je weten of het de komende dagen nog zomers wordt? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het in de bovenstaande video.

Beeld: Dilia van Zon, zonsopkomst in het Zuid-Hollandse Vlist

Door Redactie Hart van Nederland

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